亚航失事客机搜寻区域天气好转 搜寻工作继续

路透印尼庞卡兰布翁/雅加达1月6日（记者 Fergus Jensen/Cindy Silviana） - 周二恶劣的天气情况有所好转，包括潜水人员在内的搜救队伍趁此机会，继续搜寻亚航失事客机残骸和遇难者遗体以及黑匣子。

印尼官员认为，他们可能已经在爪哇海海底定位了飞机尾部及机身部分的残骸，但当地海域水流急且风高浪大，相关工作遇到阻碍。

2014年12月28日，从印尼泗水飞往新加坡的亚航QZ8501航班在加里曼丹岛附近坠海，机上载有162人，无人生还。

“今天的天气情况不错，搜救队伍可以作业，”印尼搜救机构负责人Fransiskus Bambang Soelistyo在雅加达的新闻发布会上说。

Soelistyo称，由多国参与的海空搜寻任务有两个目标，其一是在爪哇海北部搜寻区域搜寻遇难者遗体和漂浮的飞机残骸，其二是在海底搜寻飞机残骸和飞机黑匣子。

印尼一艘海军巡逻船的船长周一称，他们发现了据信是飞机尾部的物体。但Soelistyo称，无法对此进行证实。

搜寻人员目前仅打捞到37具遇难者遗体。多数遇难者遗体可能仍在飞机机身内部。

“我们为什么要努力搜寻大部位的飞机残骸？那是因为可能仍有遇难者在机身内部，”Soelistyo说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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