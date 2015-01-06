亚航失事客机搜寻区域天气好转 搜寻工作继续

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透印尼庞卡兰布翁/雅加达1月6日（记者 Fergus Jensen/Cindy Silviana） - 周二恶劣的天气情况有所好转，包括潜水人员在内的搜救队伍趁此机会，继续搜寻亚航失事客机残骸和遇难者遗体以及黑匣子。
印尼官员认为，他们可能已经在爪哇海海底定位了飞机尾部及机身部分的残骸，但当地海域水流急且风高浪大，相关工作遇到阻碍。
2014年12月28日，从印尼泗水飞往新加坡的亚航QZ8501航班在加里曼丹岛附近坠海，机上载有162人，无人生还。
“今天的天气情况不错，搜救队伍可以作业，”印尼搜救机构负责人Fransiskus Bambang Soelistyo在雅加达的新闻发布会上说。
Soelistyo称，由多国参与的海空搜寻任务有两个目标，其一是在爪哇海北部搜寻区域搜寻遇难者遗体和漂浮的飞机残骸，其二是在海底搜寻飞机残骸和飞机黑匣子。
印尼一艘海军巡逻船的船长周一称，他们发现了据信是飞机尾部的物体。但Soelistyo称，无法对此进行证实。
搜寻人员目前仅打捞到37具遇难者遗体。多数遇难者遗体可能仍在飞机机身内部。
“我们为什么要努力搜寻大部位的飞机残骸？那是因为可能仍有遇难者在机身内部，”Soelistyo说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。