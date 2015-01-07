亚航客机搜寻团队发现更多物体 仍无黑匣子信号

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
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路透印尼雅加达1月6日（记者 Wilda Asmarini/Eveline Danubrata） - 在海上搜寻亚航失事客机残骸的搜寻团队周二又发现两个金属物体，但官员称目前仍未发现飞机黑匣子的信号。
恶劣天气继续对搜寻行动形成阻碍，周二天气情况虽略有好转，但水急浪大，潜水员难以深入水下搜寻飞机残骸。
印尼官员称他们可能已在水下30米处锁定飞机的尾部及机身残骸，但目前为止还未能对这些残骸进行探究。
“潜水员在船上整装待发，但面临水流和大浪的挑战。”印尼搜救机构负责人Fransiskus Bambang Soelistyo周二晚在雅加达新闻发布会上说。他并称，一艘美国海军舰船通过声纳信号锁定了两个金属物体，但还不清楚是否为失事客机的残骸。
搜寻人员又从海里打捞起两具遗体，迄今已打捞起39具遗体。
搜救机构官员、协调搜救行动的Supriyadi称，目前还没有探测到飞机黑匣子的信号，可能是由于黑匣子埋在了海底，或者是水太浑，阻碍了信号。
“他们没找到（黑匣子），可能是因为水太浑浊，能见度为零，”他说道，“也有可能是它（黑匣子）被埋在泥里了。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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