印尼动用起重气球打捞亚航失事客机机尾

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透庞卡兰布翁1月9日（记者 Kanupriya Kapoor） - 印尼搜寻队周五在直升机上搭载起重气球，准备打捞海底的亚航失事客机机尾。这引发了有望找到飞机黑匣子以查明失事原因的希望。
去年12月28日，从印尼泗水飞往新加坡的亚航QZ8501客机失事，机上载有162人，无人生还。
失事客机为空客A320-200飞机，黑匣子驾驶舱语音记录器及飞行数据记录器位于机尾部分。但官员警告称，黑匣子可能已与飞机机尾分离。
搜寻队周三在距飞机最后已知位置30公里开外、大约30米深的海底发现了飞机机尾。
“对于今天的作业，我们将用直升机搭载起重气球来协助吊起飞机机尾，”搜寻官员Jhonson Hendrico Simatupang对路透说。
他还称，周五上午的天气情况不错。
“但预计天气情况在晚些时候会突然变化，”他说。“因此，我们正在趁此机会尽快移动气球。”
印尼搜救机构负责人Fransiskus Bambang Soelistyo周四在雅加达称，还可能会用起重机吊起飞机机尾。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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