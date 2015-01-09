印尼动用起重气球打捞亚航失事客机机尾

路透庞卡兰布翁1月9日（记者 Kanupriya Kapoor） - 印尼搜寻队周五在直升机上搭载起重气球，准备打捞海底的亚航失事客机机尾。这引发了有望找到飞机黑匣子以查明失事原因的希望。

去年12月28日，从印尼泗水飞往新加坡的亚航QZ8501客机失事，机上载有162人，无人生还。

失事客机为空客A320-200飞机，黑匣子驾驶舱语音记录器及飞行数据记录器位于机尾部分。但官员警告称，黑匣子可能已与飞机机尾分离。

搜寻队周三在距飞机最后已知位置30公里开外、大约30米深的海底发现了飞机机尾。

“对于今天的作业，我们将用直升机搭载起重气球来协助吊起飞机机尾，”搜寻官员Jhonson Hendrico Simatupang对路透说。

他还称，周五上午的天气情况不错。

“但预计天气情况在晚些时候会突然变化，”他说。“因此，我们正在趁此机会尽快移动气球。”

印尼搜救机构负责人Fransiskus Bambang Soelistyo周四在雅加达称，还可能会用起重机吊起飞机机尾。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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