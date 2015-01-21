印尼不会向公众披露亚航坠机初步调查报告

路透雅加达1月21日（记者 Fergus Jensen/Kanupriya Kapoor） - 印尼交通官员周三称，印尼不会向公众公开亚航(AIRA.KL)客机坠毁事件的初步调查报告，此次坠机事件导致162人丧生。

这架从印尼泗水飞往新加坡的空客A320-200客机12月28日与雅加达空管塔台失去联系，后来证实坠毁，机上无人生还。

调查人员正分析客机的两个黑匣子数据，以确定坠毁原因。

印尼交通部长Ignasius Jonan周二在国会听证会上称，雷达数据显示，这架客机在最后几分钟内曾以异常快的速度爬升，而后失速。

目前为止调查人员尚未发现任何证据表明这起事件与恐怖主义有关。

预计调查人员将于下周初向国际民航组织（ICAO）呈交初步报告。根据ICAO规定，须在事件发生后30日内呈交初步报告。

印尼国家交通安全委员会主席Tatang Kurniadi告诉记者：“事件发生一个月后，我们会提交一份初步报告。但不作评论和分析。”

他并表示，报告不会向公众披露。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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