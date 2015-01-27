亚航客机空难初步报告将不包括对黑匣子的分析--调查员

路透雅加达1月27日 - 印尼调查人员周二称，亚航客机空难初步调查报告将不包括对飞机黑匣子的分析。

印尼国家运输安全委员会（NTSC）本周将向国际民航组织（ICAO）提交这起空难的初步调查报告。

去年12月28日，从印尼泗水飞往新加坡的这架空客A320-200型客机失事，机上无人生还。

NTSC调查员Suryanto对路透称，初步调查报告将包括“飞机、乘客数量信息及其他类似信息”。

报告将不包括对驾驶舱语音记录器及飞行数据记录器的分析。

NTSC负责人Tatang Kurniadi称，该委员会本周将召开年度新闻发布会，对其在过去一年的成果进行讨论，但预计不会讨论亚航客机空难的调查详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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