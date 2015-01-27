亚航客机空难初步报告将不包括对黑匣子的分析--调查员

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透雅加达1月27日 - 印尼调查人员周二称，亚航客机空难初步调查报告将不包括对飞机黑匣子的分析。
印尼国家运输安全委员会（NTSC）本周将向国际民航组织（ICAO）提交这起空难的初步调查报告。
去年12月28日，从印尼泗水飞往新加坡的这架空客A320-200型客机失事，机上无人生还。
NTSC调查员Suryanto对路透称，初步调查报告将包括“飞机、乘客数量信息及其他类似信息”。
报告将不包括对驾驶舱语音记录器及飞行数据记录器的分析。
NTSC负责人Tatang Kurniadi称，该委员会本周将召开年度新闻发布会，对其在过去一年的成果进行讨论，但预计不会讨论亚航客机空难的调查详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。