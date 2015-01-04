搜救人员在海底找到四块亚航失事客机残骸

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达/庞卡兰布翁1月3日 - 印尼搜救机构负责人周六表示，搜救队伍在海底找到了四块亚航失事客机的残骸。
多国人员组成的搜救队伍出动舰船、飞机和直升机，在北部爪哇海和婆罗洲南部沿海搜寻航班QZ8501上的遇难者遗体、客机残骸及黑匣子。
搜救机构负责人Fransiskus Bambang Soelistyo告诉路透：“我们已找到四块客机残骸。”
印尼当局称，客机失事当天亚航违反了由泗水至新加坡的航线授权许可，并称将对亚航的其它运营时间表进行调查。
Soelistyo表示，已发现的四块残骸中，一块是在夜间被搜寻船只发现，其它三块中最大的一块约18米长，于周六被找到。
另一名官员Supriyadi负责协调庞卡兰布翁港口的行动，他称早些时候由于能见度较差，搜救行动受到阻，水下远程作业机械未能捕捉到残骸物体的影像。
“能见度只有两米，”他说道。“海上阴云密布，照相机很难捕捉到影像。”
官员称，包括一组俄罗斯专家在内的潜水员刚刚抵达庞卡兰布翁，如果天气情况允许，他们可能在周日检测疑似残骸物体。
气象局称：“基于所收到最新的客机位置的数据，天气是导致客机失事的因素之一。”
未找到任何生还者。搜救人员在海上打捞到30具遇难者遗体，但搜救官员Supriyadi称不太可能找到更多漂浮在海上的遗体。
另外还找到一些较小的客机残骸及其它碎片，但尚无任何黑匣子的踪影。(完)
编译：王琛 发稿：王凤昌
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。