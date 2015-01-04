亚航客机又一块残骸被发现 但恶劣天气阻碍下潜搜索

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
(本文由路透中文网编译提供)
路透庞卡兰布翁/雅加达1月4日（记者Fergus Jensen/Nilufar Rizki） - 搜寻亚航坠落客机的多国搜索队发现了水下又一块大型物体，据信是客机的一部分，但事故地点持续的恶劣天气周日阻碍了搜寻飞机黑匣子和发现遇难者遗体的工作。
印尼官员称，已经在加里曼丹岛附近海底发现了五块飞机残骸。亚航一架空客A320-200客机一周前在该地坠毁，机上当时载有162人。
国家搜救中心负责人亨利·班邦·苏利斯提约表示，周日凌晨派遣了潜水员下潜搜寻飞机残骸，但之后由于天气恶劣，停止了下潜搜寻。
印尼庞卡兰布翁当地气象部门负责人Rukman Soleh稍早表示过，一周以来一直阻碍搜救工作的狂风和巨浪在周日稍晚将有所平息。
“气象条件今天会给搜索工作带来一个窗口期，未来两天海浪有望减弱，”他表示说。
在当天上午的新闻通气会上，印尼空中校Johnson Supriadi表示，搜索工作将分为寻找遗体、发现飞机残骸以及定位最重要的黑匣子等。
迄今已发现了51具遗体，其中多数为印尼籍乘客和机组人员，其中部分遇难时仍困在座位上。可能有更多遗体困在飞机机身内。(完)
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。