今年空难死亡人数达到近十年来高点，但飞行安全纪录在改善

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月29日 - 印尼亚航QZ8501航班失联将使2014年成为近十年来民航业死亡人数最多的年份之一；不过专家指出该行业的潜在安全纪录正在改善。

统计数字显示，在2014年发生的空难中，以马来西亚航空公司发生的MH370航班失联以及MH17航班坠毁最为突出，此外还有天气相关的多次事故。然而，今年发生的坠机次数却是纪录中最低的。

即使在印尼亚航空客320客机周一在恶劣天气中失联之前，今年发生的7次致命空难已经导致约762人死亡。周日失联的亚航客机上有162人，原定从印尼的泗水飞往新加坡。

如果上述亚航失联班机被证实坠毁，机上全部人员遇难，这将令2014年成为民航业自2005年以来死亡人数最多的一年，根据荷兰的航空安全网络，2005年死于空难的人数为1,014人。

但是，即使包括印尼亚航失联的QZ8501航班在内，2014年发生的致命事故次数仅有8起，远低于2005年的24起。这将是空难事故最低的一年，显示今年空难的独特之处。

“很显然，2014年客机失事次数在现代航空史上是最低的，”航空安全网络创始人兼总裁Harro Ranter称。该机构拥有独立的数据库。

国际航空运输协会（IATA）本月稍早称，以航班数量衡量，2014年是最安全的年份之一。（完）