搜寻机构称已找到亚航失事客机尾部 黑匣子或就在附近

路透雅加达/庞卡兰布翁1月7日（记者 Gayatri Suroyo/Kanupriya Kapoor） - 印尼失事客机搜寻机构主管Fransiskus Bambang Soelistyo周三表示，已经在距离亚航QZ8501航班客机失联区域约30公里的海底发现该飞机的机尾。调查人员希望这一突破将能够令其找到这架飞机的黑匣子。

“我们已发现机尾，这是我们的主要目标，”Soelistyo在雅加达举行的记者会上称。

Soelistyo表示，潜水员发现了飞机机尾，之前水下声纳设备已经探测到这一残骸。他展示了在水下拍摄到的照片。

“根据这些照片，我能够确认我们发现的就是飞机机尾。”他并表示，搜寻人员“现在仍在竭力寻找飞机的黑匣子。”

亚航首席执行官东尼（Tony Fernandes）稍后在Twitter上写道，“我认为已经发现了机尾部分，如果恰好是那部分，黑匣子也应该在那里……我们需要尽快找到所有部件，那样就能够找到所有乘客，缓解家属的悲伤。这仍是我们的优先工作。”

在距离失事地点最近的加里曼丹南部的庞卡兰布翁，搜救机构协调人Supriyadi告诉记者，之前阻碍水下工作的恶劣天气已有所好转，潜水员已下水开展工作。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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