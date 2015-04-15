印尼伊斯兰政党提议立法全面禁酒 或冲击印尼旅游业

路透雅加达4月14日 （记者 Eveline Danubrata/Michael Taylor） - 印度尼西亚的两个伊斯兰政党已提议立法禁止所有酒精饮料消费，并对违法者处以最高两年的监禁。印尼拥有世界上最多的穆斯林人口。

尚不清楚这项提案在议会能得到多少支持。印尼一位部长对该提案可能冲击旅游业表达了忧虑。

其中一个伊斯兰政党的国会议员称，该提案更多是出于健康考虑，而非意识形态问题。该提案可能在今年底成为法律。

“这并非宗教或者意识形态问题，”繁荣正义党的Abdul Hakim向路透表示。“这纯粹是为了保护本国儿童。”

该提案旨在禁止销售、生产、分销或饮用酒精含量超1%的饮料，包括在印尼群岛诸多地区广受欢迎的米酒等当地酒类。

印尼政府尚未探讨对该方案持何态度，但一名资深部长警告称，全面禁令将损及旅游业。

“我们切不可让法规变得过分，因为这会扼杀旅游潜力，”印尼经济统筹部长索菲安（Sofyan Djalil）。“对于一些西方国家的游客来说，酒是他们生活方式的一部分。”

为了保护旅游业，该提案建议五星级酒店与巴厘岛可享受豁免。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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