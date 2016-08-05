印尼警方逮捕六名预谋袭击新加坡的嫌犯

路透雅加达8月5日 - 印度尼西亚警方发言人称，六名印尼人因预谋袭击新加坡而于周五在巴淡岛被捕。

“我们现在了解到的情况是，他们预谋袭击重要目标，包括警察局在内的繁忙地区，”警方发言人Agus Rianto对记者说。

“我们还掌握了这些嫌疑人与一名叙利亚的‘伊斯兰国’恐怖分子一道，预谋经巴淡岛袭击新加坡，”他说道。

这六人还涉嫌与在叙利亚效忠“伊斯兰国”的印尼人Bahrun Naim有关联。Naim据信是1月雅加达市中心袭击案的主谋，此次袭击造成八人死亡，其中包括四名袭击者。

巴淡岛毗邻新加坡南部。(完)