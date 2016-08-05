印尼警方逮捕六名预谋袭击新加坡的嫌犯

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透雅加达8月5日 - 印度尼西亚警方发言人称，六名印尼人因预谋袭击新加坡而于周五在巴淡岛被捕。
“我们现在了解到的情况是，他们预谋袭击重要目标，包括警察局在内的繁忙地区，”警方发言人Agus Rianto对记者说。
“我们还掌握了这些嫌疑人与一名叙利亚的‘伊斯兰国’恐怖分子一道，预谋经巴淡岛袭击新加坡，”他说道。
这六人还涉嫌与在叙利亚效忠“伊斯兰国”的印尼人Bahrun Naim有关联。Naim据信是1月雅加达市中心袭击案的主谋，此次袭击造成八人死亡，其中包括四名袭击者。
巴淡岛毗邻新加坡南部。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
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