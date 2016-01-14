印尼官员称五名武装分子在雅加达袭击事件中被击毙

路透雅加达1月14日 - 印尼安全部门长官周四表示，五名武装分子在雅加达袭击事件中被击毙，其中包括一名外籍人员。

印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)将在0900GMT临时召开内阁会议讨论局势。

“目前一切在掌控之中。我们希望公众能保持镇定并警惕可能的威胁。巴黎、孟买、纽约都曾发生类似的事件，也可能在这里发生，”首席安全部长Luhut Pandjaitan告诉记者。

“我们现在还不知道是否有ISIS的参与。现在说还为时过早。有五名恐怖分子被击毙，目前还不确定是否有更多伤亡。我们还在调查当中，”他表示。(完)