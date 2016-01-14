印尼官员称五名武装分子在雅加达袭击事件中被击毙

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透雅加达1月14日 - 印尼安全部门长官周四表示，五名武装分子在雅加达袭击事件中被击毙，其中包括一名外籍人员。
印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)将在0900GMT临时召开内阁会议讨论局势。
“目前一切在掌控之中。我们希望公众能保持镇定并警惕可能的威胁。巴黎、孟买、纽约都曾发生类似的事件，也可能在这里发生，”首席安全部长Luhut Pandjaitan告诉记者。
“我们现在还不知道是否有ISIS的参与。现在说还为时过早。有五名恐怖分子被击毙，目前还不确定是否有更多伤亡。我们还在调查当中，”他表示。(完)
(编译 李婷仪/刘秀红；审校 白云/龚芳)
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)