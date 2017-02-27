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时事要闻 | 2017年 2月 27日 星期一 12:29 BJT

印尼警方与袭击者交火 此前报道称万隆市发生爆炸

路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。

“我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。

印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)
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