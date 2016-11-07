印尼总统推迟访问澳洲应对国内情势 但两国继续贸易谈判

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透墨尔本11月6日 - 尽管印尼总统佐科-维多多推迟了访问澳洲行程，以处理国内的动荡，但印澳贸易部长周日仍继续谈判，以决定两国间的贸易协议。
维多多周六推迟原定11月6-8日的访澳行程。因雅加达周五发生大规模抗议，且短暂演变为暴力事件；穆斯林激进人士要求雅加达市长辞职下台，认为他亵渎了古兰经。
印尼贸易部长Enggartiasto Lukita周日继续与澳洲贸易部长Steven Ciobo就双边贸易协定进行谈判，预计明年底前可达成协议。
尽管两国间关系时常处于不稳定状态，但双方于3月恢复了停滞已久的贸易协定谈判。
“虽然维多多总统不得不推迟访问，但(印尼)Lukita部长决定此时访澳磋商印澳全面经济伙伴协定，反映出这份协定对两国政府的重要性。”Ciobo在声明稿指出。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)