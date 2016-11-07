印尼总统推迟访问澳洲应对国内情势 但两国继续贸易谈判

路透墨尔本11月6日 - 尽管印尼总统佐科-维多多推迟了访问澳洲行程，以处理国内的动荡，但印澳贸易部长周日仍继续谈判，以决定两国间的贸易协议。

维多多周六推迟原定11月6-8日的访澳行程。因雅加达周五发生大规模抗议，且短暂演变为暴力事件；穆斯林激进人士要求雅加达市长辞职下台，认为他亵渎了古兰经。

印尼贸易部长Enggartiasto Lukita周日继续与澳洲贸易部长Steven Ciobo就双边贸易协定进行谈判，预计明年底前可达成协议。

尽管两国间关系时常处于不稳定状态，但双方于3月恢复了停滞已久的贸易协定谈判。

“虽然维多多总统不得不推迟访问，但(印尼)Lukita部长决定此时访澳磋商印澳全面经济伙伴协定，反映出这份协定对两国政府的重要性。”Ciobo在声明稿指出。(完)