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时事要闻 | 2012年 6月 21日 星期四 18:16 BJT

载有200人的船只在印尼海域翻船

路透雅加达6月21日电（记者 Fergus Jensen）---澳大利亚当局周四称，一艘载有约200疑似寻求政治避难者的船只在圣诞岛以北120海里处的印尼海域翻船，很多人恐怕已经溺死。

澳大利亚警方称，一架军用飞机观察到约40人站在已经翻转的船身上。

“飞机上传来的消息称，船上的救生衣不足200件。”澳大利亚警官Karl O’Callaghan对当地电视台表示。他指出，至少75人可能已经溺死。

澳大利亚海关发言人称，海关周四早些时候发现了一艘疑似偷渡的船只。

“印尼海军舰艇正在赶往事发地点的途中。”印尼国家搜救机构发言人Gagah Prakoso对路透表示。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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