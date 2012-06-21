载有200人的船只在印尼海域翻船

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透雅加达6月21日电（记者 Fergus Jensen）---澳大利亚当局周四称，一艘载有约200疑似寻求政治避难者的船只在圣诞岛以北120海里处的印尼海域翻船，很多人恐怕已经溺死。
澳大利亚警方称，一架军用飞机观察到约40人站在已经翻转的船身上。
“飞机上传来的消息称，船上的救生衣不足200件。”澳大利亚警官Karl O’Callaghan对当地电视台表示。他指出，至少75人可能已经溺死。
澳大利亚海关发言人称，海关周四早些时候发现了一艘疑似偷渡的船只。
“印尼海军舰艇正在赶往事发地点的途中。”印尼国家搜救机构发言人Gagah Prakoso对路透表示。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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