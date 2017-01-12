印尼官员称自由港及其它铜矿无限期停止精矿出口

路透雅加达1月12日 - 印尼矿业部一位官员告诉路透，依照周四生效的、政府有关未加工金属矿石的出口禁令，美国自由港麦克默伦铜金矿公司和其他铜矿商已经暂停了印尼铜精矿的出货。

“是的，按照相关规定，”当被问到自由港、以及Medco Energi旗下Amman Mineral Nusatenggara的铜精矿出口是否已经停止时，印尼能源与矿业部的煤炭及矿务事务署长庞邦(Bambang Gatot)这样说。

路透未能立即联系到自由港和Medco的高层发表评论。

这项禁令还涵盖铅、锌、铁和锰精矿的船运。目前仅允许经过完全加工的金属进行出口。

政府官员本周稍早表示，他们将修改该禁令，在一些特殊情况下允许在周四最后期限之后继续出口精矿。不过如何修改尚未最终敲定。

印尼于2014年宣布矿石出口禁令，以促使矿商在国内兴建冶炼厂加工矿石；但由于该行业的抗议，当时政府允许一些精矿继续出口。全面出口禁令原定于周四生效。

印尼暂停铜出口预计不会立即影响国际铜价，因为在1月底的农历春节前，中国铜库存充裕。交易员表示，印尼暂停出口几周后，铜价才会获得支撑。(完)