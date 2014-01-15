《RUSSELL专栏》印尼铝土矿出口禁令将逐渐殃及铝市场

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell/编译 石冠兰/隋芬/田建华

路透澳洲伦瑟斯顿1月15日 - 印尼矿石出口禁令一出，对镍市场产生了立竿见影的影响，但其缓慢发酵，可能对铝造成更大冲击。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍在1月14日收报每吨14,340美元，较1月9日收盘价蹿升7.4%。

相比之下，同期LME期铝仅升0.6%，沪铝主力合约则跌0.6%。

很有可能是市场在准确反映了镍矿供应更有燃眉之急，因印尼的镍供应约占全球的13%。

但印尼供货的减少也可能不过是起到了降低镍供应过剩的作用，暗示目前的升势可能难以为继。

不过，铝的情况也许就略有不同了，至少中长期是这样。

尽管印尼将部分矿产品的出口禁令放宽，从2017年才开始全面禁止精矿出口，但铝土矿并不位列其中。

铝土矿是用来生产氧化铝进而生产铝的原材料。

印尼出口的铝土矿在全球铝生产中占有约12%的比重，不过在各购买国之间并非均匀分配。

中国是印尼铝土矿的主要买家。高盛12月5日的一份报告估计，中国自2007-08年来新增的铝产能中，约有30%使用印尼的矿石。

换句话说，中国严重依赖印尼的铝土矿，而且在制定当前的炼铝产能扩张计划时，应该是假定了印尼持续供应铝土矿。

高盛目前指出，中国在印尼颁布禁令前一直在囤货，手头的铝土矿应该在4,500万吨左右，足以满足一年的需求。

中国2013年前11个月的铝土矿进口同比飙升81.8%，达到6,550万吨。

这其中印尼铝土矿占到绝大部分，为4,440万吨，其次是澳洲的1,330万吨与印度的501万吨。

但中国不太可能接受铝土矿库存长期的减少。

虽然在今年头六个月他们也许能够接受，但接下来呢？

可能的情况是中国将开始寻找替代供应，动作很可能会十分积极，因为中国肯定不希望铝生产受阻。

浏览印尼矿物出口图表，请点选(link.reuters.com/pej85v)

**中国进口铝土矿成本会扬升**

印尼的出口不太可能一路降至零，澳新银行大宗商品分析师预计，因矿厂申请建造下游设备，20%的铝土矿因此豁免。

不过即便这20%的印尼矿产全都发给国际市场，供应仍会有很大缺口，尤其是对中国市场而言。

假设2012年是中国铝土矿进口的正常年份，当年中国购买3,960万吨铝土矿，较2011年减少11.3%。其中的2,790万吨购自印尼。

因此一旦中国开始穷尽库存，那么每年搜求的铝土矿可能会超过2,000万吨。

中国完全可能找到这些铝土矿，但成本十有八九会上涨。因为据中国11月的海关数据，印尼铝土矿比澳洲铝土矿便宜9.4%，比巴西的供给价格更是低37%。

当然也有它路可选，例如关闭氧化铝产能，从澳洲等国增加中间品的进口。

中国或许会控制当前的一些铝产能，或者砍掉计划中的产能扩张。而这将有助于降低全球产能过剩局面。

目前为止，中国的产能扩张超过俄罗斯、欧洲和澳洲的高成本产能关闭规模。

不过这种情况可能生变，特别是随着廉价的印尼铝土矿供应枯竭，中国的铝厂会开始丧失一些竞争力。

(译文审校 戴素萍/李春喜/石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。