《RUSSELL专栏》印尼铝土矿出口禁令将逐渐殃及铝市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell/编译 石冠兰/隋芬/田建华
路透澳洲伦瑟斯顿1月15日 - 印尼矿石出口禁令一出，对镍市场产生了立竿见影的影响，但其缓慢发酵，可能对铝造成更大冲击。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍在1月14日收报每吨14,340美元，较1月9日收盘价蹿升7.4%。
相比之下，同期LME期铝仅升0.6%，沪铝主力合约则跌0.6%。
很有可能是市场在准确反映了镍矿供应更有燃眉之急，因印尼的镍供应约占全球的13%。
但印尼供货的减少也可能不过是起到了降低镍供应过剩的作用，暗示目前的升势可能难以为继。
不过，铝的情况也许就略有不同了，至少中长期是这样。
尽管印尼将部分矿产品的出口禁令放宽，从2017年才开始全面禁止精矿出口，但铝土矿并不位列其中。
铝土矿是用来生产氧化铝进而生产铝的原材料。
印尼出口的铝土矿在全球铝生产中占有约12%的比重，不过在各购买国之间并非均匀分配。
中国是印尼铝土矿的主要买家。高盛12月5日的一份报告估计，中国自2007-08年来新增的铝产能中，约有30%使用印尼的矿石。
换句话说，中国严重依赖印尼的铝土矿，而且在制定当前的炼铝产能扩张计划时，应该是假定了印尼持续供应铝土矿。
高盛目前指出，中国在印尼颁布禁令前一直在囤货，手头的铝土矿应该在4,500万吨左右，足以满足一年的需求。
中国2013年前11个月的铝土矿进口同比飙升81.8%，达到6,550万吨。
这其中印尼铝土矿占到绝大部分，为4,440万吨，其次是澳洲的1,330万吨与印度的501万吨。
但中国不太可能接受铝土矿库存长期的减少。
虽然在今年头六个月他们也许能够接受，但接下来呢？
可能的情况是中国将开始寻找替代供应，动作很可能会十分积极，因为中国肯定不希望铝生产受阻。
浏览印尼矿物出口图表，请点选(link.reuters.com/pej85v)
**中国进口铝土矿成本会扬升**
印尼的出口不太可能一路降至零，澳新银行大宗商品分析师预计，因矿厂申请建造下游设备，20%的铝土矿因此豁免。
不过即便这20%的印尼矿产全都发给国际市场，供应仍会有很大缺口，尤其是对中国市场而言。
假设2012年是中国铝土矿进口的正常年份，当年中国购买3,960万吨铝土矿，较2011年减少11.3%。其中的2,790万吨购自印尼。
因此一旦中国开始穷尽库存，那么每年搜求的铝土矿可能会超过2,000万吨。
中国完全可能找到这些铝土矿，但成本十有八九会上涨。因为据中国11月的海关数据，印尼铝土矿比澳洲铝土矿便宜9.4%，比巴西的供给价格更是低37%。
当然也有它路可选，例如关闭氧化铝产能，从澳洲等国增加中间品的进口。
中国或许会控制当前的一些铝产能，或者砍掉计划中的产能扩张。而这将有助于降低全球产能过剩局面。
目前为止，中国的产能扩张超过俄罗斯、欧洲和澳洲的高成本产能关闭规模。
不过这种情况可能生变，特别是随着廉价的印尼铝土矿供应枯竭，中国的铝厂会开始丧失一些竞争力。
(译文审校 戴素萍/李春喜/石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。