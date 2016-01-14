版本:
中国
时事要闻 | 2016年 1月 14日 星期四 12:54 BJT

印尼雅加达市中心发生爆炸和枪战 至少3人死亡（更新版）

（新增细节）

路透雅加达1月14日 - 印尼首都雅加达市中心周四发生数次爆炸并爆发枪战，警方称他们怀疑一名自杀式炸弹客至少制造了其中一起爆炸。

媒体称，发生六次爆炸，一名路透目击者看到三人死亡，枪战在进行中。其中一起爆炸发生在一家星巴克咖啡馆，看到安全部队稍后进入这栋建筑。

“那家星巴克咖啡馆的窗户已经被炸坏，我看到路上有三具尸体。枪声时断时续，但是有人在这栋建筑的屋顶，警察在朝他射击，”一名路透摄影记者称。

根据雅加达警方官方Twitter账户，其中一起爆炸发生在Sarinah购物中心门前。（完）

编译：王凤昌 发稿：刘珞焱

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐