印尼雅加达市中心发生爆炸和枪战 至少3人死亡（更新版）

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要

韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。