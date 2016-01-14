印尼雅加达市中心发生爆炸和枪战 至少3人死亡（更新版）

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
（新增细节）
路透雅加达1月14日 - 印尼首都雅加达市中心周四发生数次爆炸并爆发枪战，警方称他们怀疑一名自杀式炸弹客至少制造了其中一起爆炸。
媒体称，发生六次爆炸，一名路透目击者看到三人死亡，枪战在进行中。其中一起爆炸发生在一家星巴克咖啡馆，看到安全部队稍后进入这栋建筑。
“那家星巴克咖啡馆的窗户已经被炸坏，我看到路上有三具尸体。枪声时断时续，但是有人在这栋建筑的屋顶，警察在朝他射击，”一名路透摄影记者称。
根据雅加达警方官方Twitter账户，其中一起爆炸发生在Sarinah购物中心门前。（完）
编译：王凤昌 发稿：刘珞焱
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)