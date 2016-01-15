“伊斯兰国”声称对雅加达袭击事件负责（更新版）

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(本文由路透中文网编译提供)
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路透雅加达1月14日 - 印尼首都雅加达市中心周四遭到自杀式炸弹袭击者及枪手袭击，“伊斯兰国”声称为袭击事件负责，该组织首次在这个世界上穆斯林人口最多的国家发动袭击。
当天发生了数起爆炸并出现交火，造成七人死亡、20人受伤，死者中有五人为袭击者，另有一名印尼人和一名加拿大人。
“伊斯兰国”在声明中称：“一支在印尼的哈里发国战士袭击了在雅加达攻击‘伊斯兰国’的十字军联盟的一个集会。”声明还称有15人死亡。
雅加达警察局长对记者称：“‘伊斯兰国’无疑是袭击事件的幕后黑手”，印尼籍武装分子Bahrun Naim策划了袭击事件。
警方认为，Naim目前在叙利亚拉卡市。
印尼总统府发言人Ari Dwipayana称：“总统呼吁国民不要害怕，不要被恐怖行为击败。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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