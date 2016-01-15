雅加达警长称印尼须加强防卫 与邻国合作打击伊斯兰国

路透雅加达1月15日 （记者 Randy Fabi/Fergus Jensen） - 雅加达警察局长周五称，印尼必须加强针对“伊斯兰国”的防卫，与邻国合作打击该组织。雅加达市中心周四发生自杀性爆炸袭击和枪战。

袭击发生在一家繁忙的购物中心附近，期间发生多起爆炸并有枪战。在警方与袭击者持续三小时的交火中，有七人死亡，其中五人为袭击者。

这是“伊斯兰国”首次将目标对准世界上最大的穆斯林国家印尼，袭击的肆无忌惮程度表明该国出现新型武装暴力活动。

印尼全国各地的警察局长处于高度戒备状态，度假胜地巴厘岛加强了安全警戒。

“我们需要认真关注‘伊斯兰国’的崛起，”雅加达警察局长Tito Karnavian在袭击发生地Sarinah购物中心外对记者表示。

“我们需要加强应对和预防措施，包括加强立法阻止他们……我们希望其他国家的警方可以共同合作，因为这不是本土恐怖主义，而是伊斯兰国网络的一部分，”他说道。

专家们一致认为，因“伊斯兰国”鼓动而变得激进的穆斯林造成的威胁日益增加，其中一些人可能在叙利亚与伊斯兰国组织一起作战。但专家称，周四雅加达袭击事件死亡人数较少反映了当地武装分子缺乏训练，武器较为落后。

“伊斯兰国”宣称负责。Karnavian对此予以证实，并称一位名为Bahrun Naim的印尼武装分子是袭击事件主谋。

警方认为Naim是一个名为“Katibah Nusantar”的武装分子网络的首脑，此人从叙利亚拉卡市进行幕后操纵。

“我们得到的情报称，一个名为Bahrun Naim的人指使他在印尼的网络发动袭击，”Karnavian说道。“此人的目标是团结包括印尼、马来西亚和菲律宾在内的东南亚国家里所有支持伊斯兰国的力量。”（完）