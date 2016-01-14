印尼雅加达发生爆炸和枪战 至少6人死亡

印尼警方称，武装分子周四在首都雅加达市中心实施枪击和炸弹袭击，造成至少六人死亡。媒体称有六枚炸弹爆炸，一名路透目击者看到警方与枪手交火。一起爆炸发生在一家星巴克咖啡馆，后来有安全部队人员进入星巴克所在大楼。据METRO电视台报导，警方怀疑至少其中一起爆炸是一名自杀式炸弹客制造的，最多有14名枪手参与了袭击活动。路透