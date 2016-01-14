印尼雅加达市中心发生爆炸和枪战 至少6人死亡（更新版 2）

（更新死亡人数，新增警方评论和其他细节）

路透雅加达1月14日 - 印尼警方称，武装分子周四在首都雅加达市中心发起枪击和炸弹攻击，造成至少六人死亡。此前“伊斯兰国”武装分子曾威胁将印尼作为他们的攻击目标。

媒体称，发生六次爆炸，一名路透目击者看到三人死亡，枪战在进行中。其中一起爆炸发生在一家星巴克咖啡馆，看到安全部队稍后进入这栋建筑。

据印尼美都电视台(METRO TV)报导，警方称其怀疑一名自杀式炸弹客制造了其中至少一起爆炸，有大约10-14名枪手参与了这次袭击活动。

“那家星巴克咖啡馆的窗户已经被炸坏，我看到路上有三具尸体。枪声时断时续，但是有人在这栋建筑的屋顶，警察在朝他射击，”一名路透摄影记者称。

印尼最近几周面临来自伊斯兰武装的威胁，反恐警察已经针对涉嫌与“伊斯兰国”有关联的人员发起了打击行动。

“我们之前曾收到‘伊斯兰国’威胁称印尼将成为攻击目标，”警方发言人Anton Charliyan告诉路透。但是他表示，警方不知道谁应该负责。

他表示，三名警察和三名平民丧生。

“我看到一名警察在我面前被击中，”一名目击者对TV One说道。

根据雅加达警方官方Twitter账户，其中一起爆炸发生在Sarinah购物中心前。媒体称，购物中心外一个警察局发生爆炸。

媒体称，警方狙击手已经就位，另有数百名安全部队士兵到场。

一名目击者表示，现场附近的一栋联合国大楼被封锁，不允许人员进出。该地区其他一些建筑也已经被疏散。

印尼央行也位于同一地区，其发言人称，政策会议将按计划于今日晚些时候举行。

当地媒体在Twitter上称，西部郊区Palmerah听到另外一起爆炸，但是警方称无法确认此地的爆炸。（完）