印尼警方在雅加达南部房舍中发现炸弹 击毙三名嫌犯

路透雅加达12月21日 - 印尼警方发言人周三称，警方在雅加达南部一所房舍发现一枚炸弹，反恐警察在枪战后击毙了三名嫌犯。

“我们在突袭中尽量小心，但他们从房里扔出来什么东西，结果是一枚炸弹，但并没有爆炸。然后他们从房里往外开枪，”警方发言人Rikwanto对Metro TV电视台称。(完)