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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 14:39 BJT

印尼金融：财长称将协同央行“守护”公债

路透雅加达8月12日 - 印尼财长Bambang Brojonegoro周三表示，他将协同印尼央行，一道“守护”该国公债。经济动荡使印尼卢比周三跌至1998年以来最低。

印尼指标10年期公债收益率(殖利率) 周三由上日的8.489%涨至8.624%。

“我们将继续守护公债，将与印尼央行协作。重点是我们会采取行动，”财长Brojonegoro对记者表示。

印尼卢比 一度下跌达1.7%，0620GMT时兑美元跌约1.5%，报13,810。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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