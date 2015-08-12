印尼金融：财长称将协同央行“守护”公债

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达8月12日 - 印尼财长Bambang Brojonegoro周三表示，他将协同印尼央行，一道“守护”该国公债。经济动荡使印尼卢比周三跌至1998年以来最低。
印尼指标10年期公债收益率(殖利率) 周三由上日的8.489%涨至8.624%。
“我们将继续守护公债，将与印尼央行协作。重点是我们会采取行动，”财长Brojonegoro对记者表示。
印尼卢比 一度下跌达1.7%，0620GMT时兑美元跌约1.5%，报13,810。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”