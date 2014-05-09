印尼经济：2014年预算赤字与GDP之比不会超过2.5%--副财长

路透雅加达5月9日 - 印尼副财长Bambang Brodjonegoro周五表示，今年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比不会超过2.5%，此前预期为1.69%。

央行周四下调全年GDP增长预估至5.1-5.5%，此前预估为增长5.5-5.9%。

印尼第一季经济增速为四年多以来最慢，因1月实施未加工矿石出口禁令，及为了遏制庞大的经常帐赤字而大幅上调利率，都削弱了成长动能。(完) (编译 许娜；审校 蔡美珍)