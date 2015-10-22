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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 12:50 BJT

印尼财政：今年预算赤字低于2.5%的预估维持不变--财长

路透雅加达10月22日 - 印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)周四表示，印尼将维持2015年预算赤字为低于2.5%的预估不变，不过预计今年税收收入不足。

班邦对记者说，预算赤字的融资有保证，将来自多边贷款。他称，“不多是多少，我们都能够获得。”

班邦补充说，周四将公布的第五轮财政刺激举措，将聚焦于税收。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

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