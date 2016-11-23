印尼央行总裁称2017年将放宽银行准备金规则 以降低利率波动

路透雅加达11月22日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周二表示，明年将允许银行业者在符合日常准备金要求方面有更大灵活性，以降低货币市场利率的波动。

他在印尼央行的年度银行家晚宴上表示，商业银行业者将必须在央行保持平均相当于其总体卢比存款6.5%的准备金，为期一或两周，而目前的要求是必须每日都达到准备金要求。