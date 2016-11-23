印尼央行总裁称2017年将放宽银行准备金规则 以降低利率波动

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透雅加达11月22日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周二表示，明年将允许银行业者在符合日常准备金要求方面有更大灵活性，以降低货币市场利率的波动。
他在印尼央行的年度银行家晚宴上表示，商业银行业者将必须在央行保持平均相当于其总体卢比存款6.5%的准备金，为期一或两周，而目前的要求是必须每日都达到准备金要求。
马托哇都朱表示，此举应该会“帮助银行业者吸收暂时的流动性冲击，以免引起利率的过度波动，”新规则将在2017年下半年以前实行。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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