印尼央行称存在发生全球货币战风险 但卢比不会卷入

路透雅加达6月9日 - 印尼央行周二表示，随着美元走强，存在爆发全球性货币战的风险，但印尼卢比不会卷入。

印尼央行发言人Peter Jacobs说，央行将把卢比汇率保持在能反映该国经济基本面的水平，即便其他货币贬值。

这则声明与印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周一夜间的讲话相呼应。阿古斯-马托哇都朱表示，他预计未来三年将出现一场全球货币战。

“展望未来，有爆发货币战的风险，美元将会升值，其他货币将受到影响，因此印尼避险保持警醒，”阿古斯-马托哇都朱说。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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