印尼央行总裁称将推动在与中国的投资和贸易中使用卢比与人民币

路透雅加达11月20日 - 印尼央行总裁周五表示，该国将推进在与中国的贸易和投资中使用卢比和人民币，而不是美元。

“我们将为人民币和卢比的使用创造条件并推动发展，因为2015年人民币将加入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子，”印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)对记者表示。

他对中国与印尼扩大双边货币互换的协议表示欢迎。中国已同意将中国与印尼的双边本币互换协议由150亿美元提高至200亿美元。(完)