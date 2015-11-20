印尼央行总裁称将推动在与中国的投资和贸易中使用卢比与人民币

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透雅加达11月20日 - 印尼央行总裁周五表示，该国将推进在与中国的贸易和投资中使用卢比和人民币，而不是美元。
“我们将为人民币和卢比的使用创造条件并推动发展，因为2015年人民币将加入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子，”印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)对记者表示。
他对中国与印尼扩大双边货币互换的协议表示欢迎。中国已同意将中国与印尼的双边本币互换协议由150亿美元提高至200亿美元。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。