印尼呼吁中国央行购买印尼债券

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅加达7月10日 - 印尼财长班邦（Bambang Brodjenogoro）周五称，印尼已呼吁中国央行购买印尼债券，这是印尼吸引长期投资者措施的一部分。
目前印尼有接近40%的政府债券为外资持有，有观点认为一旦美国利率上升，印尼容易面临资金外流的压力。
班邦对记者称：“如果（外国）央行持有我们的债券……不会被视为投机行为。这是长期投资。”
班邦称，中国央行目前未持有任何印尼政府债券。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。