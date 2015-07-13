印尼呼吁中国央行购买印尼债券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达7月10日 - 印尼财长班邦（Bambang Brodjenogoro）周五称，印尼已呼吁中国央行购买印尼债券，这是印尼吸引长期投资者措施的一部分。
目前印尼有接近40%的政府债券为外资持有，有观点认为一旦美国利率上升，印尼容易面临资金外流的压力。
班邦对记者称：“如果（外国）央行持有我们的债券……不会被视为投机行为。这是长期投资。”
班邦称，中国央行目前未持有任何印尼政府债券。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”