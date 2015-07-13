印尼呼吁中国央行购买印尼债券

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达7月10日 - 印尼财长班邦（Bambang Brodjenogoro）周五称，印尼已呼吁中国央行购买印尼债券，这是印尼吸引长期投资者措施的一部分。

目前印尼有接近40%的政府债券为外资持有，有观点认为一旦美国利率上升，印尼容易面临资金外流的压力。

班邦对记者称：“如果（外国）央行持有我们的债券……不会被视为投机行为。这是长期投资。”

班邦称，中国央行目前未持有任何印尼政府债券。(完)