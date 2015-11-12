印尼要求中国明确南海主张 中国外交部回应（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（新增中国外交部发言人评论）
路透雅加达11月12日（记者 Randy Fabi） - 印尼外交部周四称，已经要求中国明确南海主张，但尚未收到答复。印尼安全负责人Luhut Panjaitan周三表示，可能因岛屿纠纷将中国告上法庭。
“目前印尼的态度很明确，我们不承认‘九段线’，因为它不符合国际法，”印尼外交部发言人Armanatha Nasir对记者们说道。
“我们要求中国明确他们的意思和九段线的意思。这尚未被清楚讲明。”
Nasir无法透露何时通过外交途径向中国提出的上述要求。
当被问及印尼是否会像Panjaitan所说的那样将中国告上法庭时，Nasir表示：“在我们知道事情如何发展以前，我们不能进行预判。但清楚的是我们不是声索国，我们不承认九段线问题，我们已向中国明确表明了这些。”
中国外交部发言人洪磊称，印尼对中国的南沙群岛没有提出领土要求。他指出，纳土纳群岛主权属于印尼，中方也没有表示异议。
“关于在南海存在的领土和海洋权益争议，中国一贯致力于与直接有关的当事国在尊重历史事实的基础上，根据国际法，通过谈判协商和平解决，”洪磊称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。