印尼要求中国明确南海主张

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达11月12日 - 印尼外交部周四称，已经要求中国明确南海主张，但尚未收到答复。印尼安全负责人Luhut Panjaitan周三表示，可能因岛屿纠纷将中国告上法庭。
“目前印尼的态度很明确，我们不承认‘九段线’，因为它不符合国际法，”印尼外交部发言人Armanatha Nasir对记者们说道。
“我们要求中国明确他们的意思和九段线的意思。这尚未被清楚讲明。”
Nasir无法透露何时通过外交途径向中国提出的上述要求。
当被问及印尼是否会像Panjaitan所说的那样将中国告上法庭时，Nasir表示：“在我们知道事情如何发展以前，我们不能进行预判。但清楚的是我们不是声索国，我们不承认九段线问题，我们已向中国明确表明了这些。”（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”