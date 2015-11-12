印尼要求中国明确南海主张 中国外交部回应（更新版）

(本文由路透中文网编译提供)

（新增中国外交部发言人评论）

路透雅加达11月12日（记者 Randy Fabi） - 印尼外交部周四称，已经要求中国明确南海主张，但尚未收到答复。印尼安全负责人Luhut Panjaitan周三表示，可能因岛屿纠纷将中国告上法庭。

“目前印尼的态度很明确，我们不承认‘九段线’，因为它不符合国际法，”印尼外交部发言人Armanatha Nasir对记者们说道。

“我们要求中国明确他们的意思和九段线的意思。这尚未被清楚讲明。”

Nasir无法透露何时通过外交途径向中国提出的上述要求。

当被问及印尼是否会像Panjaitan所说的那样将中国告上法庭时，Nasir表示：“在我们知道事情如何发展以前，我们不能进行预判。但清楚的是我们不是声索国，我们不承认九段线问题，我们已向中国明确表明了这些。”

中国外交部发言人洪磊称，印尼对中国的南沙群岛没有提出领土要求。他指出，纳土纳群岛主权属于印尼，中方也没有表示异议。