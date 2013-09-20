印尼与中国将在10月签署货币互换协议--媒体

路透雅加达9月20日 - 雅加达邮报(Jakarta Post)周五报导引述印尼贸易部长Gita Wirjawan谈话指出，该国将在10月与中国签署一项货币互换协议，规模多达400亿美元。

中国国家主席习近平将自10月2日起访问印尼，预料在习近平访问期间两国央行将签署上述协议。传出此一消息之际，印尼正受到近几个月资金流出新兴市场的打击。

报导引述Wirjawan谈话指出，双边货币互换协议规模将多达400亿美元，但他并未提及其他细节，包括中国可能会要求哪些条件等等。

中国在2009年与印尼达成一项规模1,000亿元人民币(163.4亿美元)的双边货币互换协议，而该协议在去年届期失效。

报导称，印尼和中国将在习近平访问期间签署高达200亿美元的商业协议。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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