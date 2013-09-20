印尼与中国将在10月签署货币互换协议--媒体

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透雅加达9月20日 - 雅加达邮报(Jakarta Post)周五报导引述印尼贸易部长Gita Wirjawan谈话指出，该国将在10月与中国签署一项货币互换协议，规模多达400亿美元。
中国国家主席习近平将自10月2日起访问印尼，预料在习近平访问期间两国央行将签署上述协议。传出此一消息之际，印尼正受到近几个月资金流出新兴市场的打击。
报导引述Wirjawan谈话指出，双边货币互换协议规模将多达400亿美元，但他并未提及其他细节，包括中国可能会要求哪些条件等等。
中国在2009年与印尼达成一项规模1,000亿元人民币(163.4亿美元)的双边货币互换协议，而该协议在去年届期失效。
报导称，印尼和中国将在习近平访问期间签署高达200亿美元的商业协议。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。