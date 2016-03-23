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时事要闻 | 2016年 3月 23日 星期三 13:50 BJT

印尼财长称印尼与中国的经贸关系不可能受到海上纠纷影响

路透雅加达3月23日 - 印尼财政部长班邦（Bambang Brodjonegoro）周三称，印尼与中国的经贸关系不太可能受到海上纠纷的影响。

“印尼总统和中国国家主席的关系很密切……就南海而言，我们之间不存在任何问题，”班邦对记者们说道。

印尼本周曾就中国海警船侵犯其主权向中国提出过抗议。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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