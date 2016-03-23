印尼财长称印尼与中国的经贸关系不可能受到海上纠纷影响

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透雅加达3月23日 - 印尼财政部长班邦（Bambang Brodjonegoro）周三称，印尼与中国的经贸关系不太可能受到海上纠纷的影响。
“印尼总统和中国国家主席的关系很密切……就南海而言，我们之间不存在任何问题，”班邦对记者们说道。
印尼本周曾就中国海警船侵犯其主权向中国提出过抗议。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。