印尼央行与中国签署150亿美元货币互换协议

中国雄安新区将制定全新住房政策 严禁大规模开发房地产
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透雅加达10月2日 - 印尼政府宣布，已与中国签署一项150亿美元货币互换协议，强化印尼保护本币卢比的战力。
“昨日(周二)晚间签署，”印尼央行副总裁Perry Warjiyo向记者表示。
印尼央行目前已敲定270亿美元货币互换额度。
这项协议是在中国国家主席习近平访问印尼前夕签署。(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。