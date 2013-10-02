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中国财经 | 2013年 10月 2日 星期三 16:05 BJT

印尼央行与中国签署150亿美元货币互换协议

路透雅加达10月2日 - 印尼政府宣布，已与中国签署一项150亿美元货币互换协议，强化印尼保护本币卢比的战力。

“昨日(周二)晚间签署，”印尼央行副总裁Perry Warjiyo向记者表示。

印尼央行目前已敲定270亿美元货币互换额度。

这项协议是在中国国家主席习近平访问印尼前夕签署。(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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