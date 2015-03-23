印尼总统称中国对南海多数地区主权主张缺乏国际法依据

路透东京3月23日 - 据日本《读卖新闻》报导，印尼总统佐科·维多多称，中国对南海大部分地区的主权主张“缺乏国际法根据”。

上述言论是佐科自去年十月上任以来首次就南海争议进行表态。他本周将访问日本和中国。

“2009年时，印尼就该问题向联合国大陆架界定委员会表达了官方立场，称九段线没有国际法依据，”印尼总统外交政策顾问Rizal Sukma说道。“现在这一点没有改变。”

印尼是东南亚最大的国家，在中国与其邻国在南海领土争议问题上，印尼一直表示愿充当调停者。

“在亚太地区我们需要和平与稳定。政治和安全局势稳定对促进我们的经济增长非常重要，”周一发表的英文版采访援引佐科的话称。

“所以我们支持（南海）行为准则，支持中日对话以及中国与东盟的对话。”

《读卖新闻》报导称，佐科并证实他与日本首相安倍晋三会晤时，双方将签署一项防卫合作协议。该协议将涵盖如何与日本军方合作，以及“搜索与救援行动、人道主义援助和网络防御”等。

据报导，佐科亦表示，希望与日本海岸警卫队讨论海事合作，因为“日本具有管理海域的良好经验”。

佐科访日之后，将紧接着访问中国。印尼和中国之间有着较为深入的军事关系，印尼曾购买中国制造的导弹和其他军事装备。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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