印尼总统称中国对南海多数地区主权主张缺乏国际法依据

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透东京3月23日 - 据日本《读卖新闻》报导，印尼总统佐科·维多多称，中国对南海大部分地区的主权主张“缺乏国际法根据”。
上述言论是佐科自去年十月上任以来首次就南海争议进行表态。他本周将访问日本和中国。
“2009年时，印尼就该问题向联合国大陆架界定委员会表达了官方立场，称九段线没有国际法依据，”印尼总统外交政策顾问Rizal Sukma说道。“现在这一点没有改变。”
印尼是东南亚最大的国家，在中国与其邻国在南海领土争议问题上，印尼一直表示愿充当调停者。
“在亚太地区我们需要和平与稳定。政治和安全局势稳定对促进我们的经济增长非常重要，”周一发表的英文版采访援引佐科的话称。
“所以我们支持（南海）行为准则，支持中日对话以及中国与东盟的对话。”
《读卖新闻》报导称，佐科并证实他与日本首相安倍晋三会晤时，双方将签署一项防卫合作协议。该协议将涵盖如何与日本军方合作，以及“搜索与救援行动、人道主义援助和网络防御”等。
据报导，佐科亦表示，希望与日本海岸警卫队讨论海事合作，因为“日本具有管理海域的良好经验”。
佐科访日之后，将紧接着访问中国。印尼和中国之间有着较为深入的军事关系，印尼曾购买中国制造的导弹和其他军事装备。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。