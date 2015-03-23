印尼总统称中国九段线主张缺乏国际法依据（更新版）

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路透雅加达/东京3月23日（记者 Kanupriya Kapoor/Linda Sieg） - 印尼总统佐科·维多多称，中国九段线主张缺乏国际法依据，但印尼仍希望在南海领土争议问题上扮演“忠实的调停者”角色。

佐科在开始对日本和中国进行访问之际，接受日本《读卖新闻》采访时做出上述评论，这也是他自去年10月上任以来首次就该问题表态。

“我们需要亚太地区和平稳定。政治和安全局势稳定对促进我们的经济增长非常重要，”《读卖新闻》在周一发表的文章中援引佐科的话称。

“所以我们支持（南海）行为准则，也支持中日对话以及中国与东盟的对话。”

但在周日发表的日文版采访中，佐科称，“中国称划分其海上边界的‘九段线’毫无国际法依据。”

印尼外交政策顾问Rizal Sukma周一对路透表示，佐科指的不是中国在南海的总体主权主张，而是指的九段线。

“2009年时，印尼就该问题向联合国大陆架界定委员会表达了官方立场，称九段线缺乏国际法依据，”Rizal Sukma说道。“现在这一点没有改变。”

在被问及佐科就南海问题发表的有关言论时，中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，南海争议的核心是一些国家非法占据中国在南沙群岛的部分岛礁以及南海有关海域的海洋权益重叠性。

洪磊称，中国和东盟已经就此提出了解决南海争议的“双轨思路”，也就是由直接当事国通过谈判来解决领土争议，中国和东盟共同维护南海地区的和平稳定。

在首次访日之行中，佐科将在周一晚些时候与日本首相安倍晋三会面。日本和印尼两国国防部长预计将签署一项防卫合作协议。

该协议是日本寻求与东南亚国家加强安全关系以制衡中国的最新举动。

佐科访日之后，将前往中国访问。印尼和中国之间有着较为深入的军事关系，印尼曾购买中国制造的导弹和其他军事装备。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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