印尼计划以免签争取中国游客翻番--旅游部长

路透雅加达12月10日（记者 Eveline Danubrata） - 印尼旅游部长Arief Yahya称，计划对中国游客实行免签，以达到未来一年中国游客数量翻番的目标。

Yahya表示，印尼计划2015年吸引200万中国游客，目前为80万。

“中国海外游客数量高达1亿，但只有80万来到了印尼，都不足1%，因此实现数量翻番应该很容易。”Yahya周三对路透称。

Yahya指出，印尼希望对中国游客实行免签，希望中国也能给以相应回应。

Yahya称，根据五年计划，印尼希望将入境外国游客数量从今年的900万左右提高至2,000万。他表示，到2019年，旅游产业料占印尼国内生产总值(GDP)的8%，目前占4%。

印尼在吸引游客方面一直落后于地区竞争对手马来西亚、泰国和新加坡，但Yahya希望通过网上推广和提升旅游服务来改变这种局面。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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