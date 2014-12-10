印尼计划以免签争取中国游客翻番--旅游部长

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透雅加达12月10日（记者 Eveline Danubrata） - 印尼旅游部长Arief Yahya称，计划对中国游客实行免签，以达到未来一年中国游客数量翻番的目标。
Yahya表示，印尼计划2015年吸引200万中国游客，目前为80万。
“中国海外游客数量高达1亿，但只有80万来到了印尼，都不足1%，因此实现数量翻番应该很容易。”Yahya周三对路透称。
Yahya指出，印尼希望对中国游客实行免签，希望中国也能给以相应回应。
Yahya称，根据五年计划，印尼希望将入境外国游客数量从今年的900万左右提高至2,000万。他表示，到2019年，旅游产业料占印尼国内生产总值(GDP)的8%，目前占4%。
印尼在吸引游客方面一直落后于地区竞争对手马来西亚、泰国和新加坡，但Yahya希望通过网上推广和提升旅游服务来改变这种局面。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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