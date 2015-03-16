印尼计划对中韩日俄实施免签政策

印尼经济统筹部长索菲安（Sofyan Djalil）向记者表示，该国将向来自中国、日本、韩国和俄罗斯的游客实施免签政策。中国和日本均为赴印尼游客主要来源国。索菲安表示：“实施免签政策旨在吸引游客，因为这是赚取外汇的最快捷方式。”之前印尼已对15个国家和特别行政区实施免签政策。路透