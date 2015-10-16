中国铁路总公司正式赢得雅加达-万隆（雅万）高铁项目

路透北京10月16日 - 中国铁路总公司周五在雅加达与印度尼西亚四家国有企业签署协议成立合资企业，这标志着中国企业正式赢得雅加达-万隆（雅万）高铁项目。该项目拟于2015年11月开工建设。

新华社周五报导，中铁方面表示，雅万高铁项目是国际上首个由政府主导搭台、两国企业合作建设的高铁项目，两国企业将在高速铁路勘察设计、工程施工、装备制造和运营管理等方面开展全方位合作。

雅万高铁系印尼首条高速铁路，全长约150公里，最高设计时速300公里，拟于2015年11月开工建设，三年建成通车。这条铁路一旦建成将把两地间交通时间从3小时缩短至不到40分钟。

据了解，雅万高铁项目的实施能够直接拉动印尼冶炼、制造、基建、电力、电子、服务、物流等配套产业发展，增加就业机会，推动产业结构升级，还将促进沿线商业开发，带动沿线旅游产业快速发展。

此前，中日两国企业就雅万高铁项目曾展开激烈竞争。早在2011年，日方就耗资1,500万美元开展了可行性研究。印尼国有企业部长苏马尔诺在10月1日的吹风会上表示，因日本方案不符合印尼“不占用国家预算和使用国家担保”的要求，遭否决出局。中国方案成为印尼唯一选择。（完）