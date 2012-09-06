印尼最大煤炭产区的地方首长呼吁对产量设限

路透印尼巴里巴伴9月5日电---印尼主要产煤区的地方首长呼吁对产量设限,以促进资源的可持续利用,这让已经因价格崩跌而一蹶不振的煤炭行业又要面对管理方面的不确定性.

东加里曼丹省省长Ishak Faroek说,如果设定1.50亿吨产量限制,即较今年预估产量减少约30%,将令该省受惠.印尼有约三分之二的煤炭产自东加里曼丹省.

印尼是全球最大的热能煤(电煤)出口国,主要客户为中国和印度.

Faroek在一场产业论坛中向矿业高层提出这个想法,他以影片向他们说明采矿对环境的破坏.

"这是为了下一代着想.如果我们减产,就可以延长可开采的时间,"他说.

以目前约2.40亿吨的年产量计算,东加里曼丹省的85亿吨矿藏可开采超过35年.

行业消息人士说,Faroek的想法不会被认真看待,因为若真如此,政府收入将锐减,也会对煤炭制造商造成伤害.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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