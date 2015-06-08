全球矿业：低级煤可能不在特许权使用费提高计划之内--印尼能源部长

路透印尼努沙杜瓦6月8日 - 全球最大的动力煤出口国--印尼能源部长Sudirman Said周一表示，该国提高煤炭矿商特许权使用费的计划可能不会包含低等级煤炭，并可能在近期内确定更多特许权政策的细节。

印尼正考虑通过提高新矿业牌照持有者的特许权使用费，来增加今年的矿业税收，但拥有所谓工作合约的Bumi Resources 和Berau Coal Energy 等规模较大、年代较久的矿企不会受到影响。

按照该计划，大多数煤炭矿商支付的特许权使用费将较目前水平增加一倍。该计划还需获得财政部的批准。财政部未立即回应置评要求。

根据印尼最大的矿业协会，此计划将减少15万个工作岗位--其中大多数来自加里曼丹，并导致非法矿业活动增加。

“我们已与财政部进行讨论，我们可能不得不放松特许权使用费计划，因为这个行业对国内生产总值(GDP)的贡献很大，我们必须让这个行业生存下去，”Said称。