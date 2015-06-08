全球矿业：低级煤可能不在特许权使用费提高计划之内--印尼能源部长

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透印尼努沙杜瓦6月8日 - 全球最大的动力煤出口国--印尼能源部长Sudirman Said周一表示，该国提高煤炭矿商特许权使用费的计划可能不会包含低等级煤炭，并可能在近期内确定更多特许权政策的细节。
印尼正考虑通过提高新矿业牌照持有者的特许权使用费，来增加今年的矿业税收，但拥有所谓工作合约的Bumi Resources 和Berau Coal Energy 等规模较大、年代较久的矿企不会受到影响。
按照该计划，大多数煤炭矿商支付的特许权使用费将较目前水平增加一倍。该计划还需获得财政部的批准。财政部未立即回应置评要求。
根据印尼最大的矿业协会，此计划将减少15万个工作岗位--其中大多数来自加里曼丹，并导致非法矿业活动增加。
“我们已与财政部进行讨论，我们可能不得不放松特许权使用费计划，因为这个行业对国内生产总值(GDP)的贡献很大，我们必须让这个行业生存下去，”Said称。
“低等级的(煤炭)可能无需提高(特许权使用费)，但较高等级可能需要提高，”他表示。(完) (编译 许娜；审校 王颖)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。