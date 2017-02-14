印尼自由港铜精矿生产已暂停 并开始遣散工人回家

路透雅加达2月14日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)印尼业务一位发言人周二称，自由港已暂停印尼全球第二大铜矿Grasberg的生产，并开始遣散工人回家。

印尼1月12日推出限制铜精矿出口规定，旨在提振其国内冶炼行业。

自由港此前曾表示，暂停铜精矿出口将需要Grasberg将每月铜产量减少约7,000万磅。

与此同时，位于智利的全球最大铜矿也在停工，这引发供应担忧，并帮助推动期铜周一触及近20个月高位。

“加工厂自上周五起就暂停生产铜精矿。”自由港印尼一发言人Riza Pratama周二告诉路透。

他并称，Grasberg也已经开始遣散工人回家。

该公司先前表示，若无法在2月中旬之前取得出口许可，将因为仓储限制的关系而必须缩减相当于40%的产能。

然而自由港旗下印尼境内唯一一个铜精矿炼厂PT Smelting罢工活动料至少延续至3月的情形下，自由港产出选项受到限制，且Grasberg当地仓储目前已经满载。

虽然政府周五表示，已经发出新的采矿许可，但自由港称就其长期投资计划而言还没有就“必要且重要的”条件达成协议，同时出口禁令也还未解除。

一名矿业部官员周二向路透表示，自由港仍寻求“从财政部取得投资稳定保证”，该名官员不愿具名，因为他并未获得向媒体发言的授权。

另一名矿业部官员周二指出，一旦自由港申请出口许可，其出口最快可望在“下周”恢复。(完)