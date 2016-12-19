印尼央行考虑把卢比纸币面额削掉三个零 简化货币体系

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透雅加达12月19日 - 印尼央行总裁周一称，该央行正在寻求去掉印尼卢比纸币面额中的三个零，以简化其货币体系。
央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)称，他已请求总统佐科-维多多(Joko Widodo)重启一项被搁置的计划：调整改变卢比纸币面额，让纸币更有效、更简单。
早在2013年，一项支持调整纸币面额的法律草案被前政府提交给议会。不过，由于当时印尼金融市场不稳定，这项草案被搁置。
阿古斯-马托哇都朱说，如果印尼议会明年批准这项重提的议案，央行还将需要两年时间准备新纸币。之后将需要七年的过渡期，才能完全去掉纸币上的三个零。
目前印尼卢比纸币最大面额是100,000，最小面额是1,000。(完)
(编译 白云; 审校 刘秀红)
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