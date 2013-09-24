印尼盼签署更多货币互换协议以支持卢比--官员

路透雅加达9月24日 - 印尼工业部长M.S. Hidayat周二表示，在预计下周与中国签署的货币互换协议之外，印尼央行还计划同韩国达成货币互换协议。

他说，印尼也会努力扩大近期与日本签订的互换协议，以强化守卫印尼卢比汇率的火药阵营。印尼卢比今年已跌约16%，在亚洲货币中表现最差。

但韩国央行国际事务部负责人Ryoo Sang-dai否认存在任何协议。他拒绝进一步置评。

印尼央行发言人也拒绝评论，表示存在协商，但未指明是哪些国家。

“中国可能会在10月2-3号签署协议，到时中国国家主席到访印尼。我们已经要求马上发布(这些信息)，因为它会给市场正面的信号。”印尼工业部长在与政府和央行官员召开的经济会议后表示。(完)

(编译 隋芬; 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。