印尼盼签署更多货币互换协议以支持卢比--官员

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透雅加达9月24日 - 印尼工业部长M.S. Hidayat周二表示，在预计下周与中国签署的货币互换协议之外，印尼央行还计划同韩国达成货币互换协议。
他说，印尼也会努力扩大近期与日本签订的互换协议，以强化守卫印尼卢比汇率的火药阵营。印尼卢比今年已跌约16%，在亚洲货币中表现最差。
但韩国央行国际事务部负责人Ryoo Sang-dai否认存在任何协议。他拒绝进一步置评。
印尼央行发言人也拒绝评论，表示存在协商，但未指明是哪些国家。
“中国可能会在10月2-3号签署协议，到时中国国家主席到访印尼。我们已经要求马上发布(这些信息)，因为它会给市场正面的信号。”印尼工业部长在与政府和央行官员召开的经济会议后表示。(完)
(编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。