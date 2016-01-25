达沃斯论坛：印尼关注熊猫债市场 条件适宜时可能发债

路透达沃斯1月22日 - 印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)周五表示，该国在研究以人民币计价的“熊猫债”市场，如果其符合流动性和监管标准，可能会试水该市场。

班邦在达沃斯全球经济论坛间隙表示，2016年印尼经济应能维持5.0-5.3%的增速，不过全球经济减速是一大疑虑，这比出口国货币竞争性贬值风险更让人担忧。

但尽管中国股市和汇率波动，但分析师称，在人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权储备货币篮子后，更多国家可能把直接发行在岸人民币债券作为管理储备的一种方式。

韩国最近在中国银行间市场发行30亿元人民币(4.64亿美元)债券，成为首个发行熊猫债的境外主权国家。

班邦称，印尼目前正在研究熊猫债市场。

“我们需要研究流动性在哪，如果流动性主要在中国，熊猫债要求符合我们的标准，那么发行熊猫债将是一个不错的想法，”他对路透表示。

中国人民币贬值，且兑美元贬至四年半低点，也打击了亚洲其他货币，亚洲货币已经因美元强势和商品价格疲软而跌至数年低点或纪录低点。

但班邦称，美元强劲是驱动因素，而非削弱本币的主观愿望。

“货币贬值更多是因为美元升值的影响。我并不认为是强行让货币贬值以使经济更具竞争力，”班邦说。

“中国让人民币(贬值)也只是为了适应人民币正在成为一种硬通货的情况，”他说，“我更担心的是全球经济进一步放缓。”

印尼卢比兑美元IDR=触及17年低点，但班邦说，他认为这不会对出口带来很大的提振。

外界认为，像印尼这样外资在债市占较重要地位的国家，很容易因美国升息和自身经济放缓而出现资本外流。

“以前如此多的资本流入新兴市场，是因为美国实施量化宽松，”班邦说。

“现在量化宽松(正在)结束，利率在上升，因此(资金)将向相反方向流动，”他说，“由于一些国家面临大宗商品(价格下跌)的问题，情况变得更加严重。”

“新兴市场能让资金流回的唯一办法是管理好基本面，”他还说，“我们不应如此严重依赖大宗商品。”(完)