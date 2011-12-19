印尼偷渡船倾覆 逾200人失踪

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透悉尼12月19日电---澳大利亚媒体周一报导称，一艘满载非法移民的印度尼西亚船只遭遇恶劣风暴沉没，船长和船员抢走救生衣弃船逃离，导致船上200余名乘客失踪。
幸存者称，船只驶往澳大利亚途中，在距印尼爪哇岛海岸约90公里处，因风暴而遭海浪袭击导致船体破裂，惊慌的乘客被遗弃在船上坐以待毙。
18岁的巴基斯坦人Saed Mohammad Zia告诉《每日电讯报》："船长和6名船员拿走救生衣，游泳逃走。"
"他们（船长和船员）都来自印尼。一波大浪过後，我们就看不见他们了，此後就再也没看到过，不知他们是否获救。"
这艘木船周六沉没，船上的许多乘客据信来自伊朗、伊拉克和阿富汗等国。
生还者当中，有人在急风大浪中挣扎漂浮後严重脱水、疲惫不堪；有人依靠船只碎片漂浮约5个小时才获救。
一名伊拉克生还者Fahmi告诉路透："与船上许多其他人一样，我们此行的目的是去澳大利亚寻求避难。"
澳大利亚将派出一艘海军巡逻船和一艘侦察机周一展开搜救。澳大利亚驻雅加达联邦警察将协助印尼调查此事。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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