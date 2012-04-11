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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 12日 星期四 07:00 BJT

印尼发生8.7级地震

印尼亚齐省首府班达亚齐西南308英里（500公里）处周三发生8.7级地震，当地居民纷纷逃出户外寻求避难。太平洋海啸预警中心称，印度洋海啸预警已经生效，泰国、印尼、斯里兰卡和印度等国也发布海啸预警。泰国下令六个沿海省份的民众转移至地势较高的地区。路透

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